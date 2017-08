Clôture du séminaire des commissaires de match à la LIFKIN

Kinshasa, 28 aout 2017 (ACP).- Le président de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN), Honoré Nsundi Zi Mpetelo, a clôturé le week-end le séminaire de mise à niveau des commissaires de match au stade Père Raphaël de la Kethulle, en présence des membres des comités exécutifs des Entités urbaines de Kinshasa.

Ce séminaire était basé sur les 17 lois de jeu, l’organisation administrative de football en RDC et la morale éthique sportive des commissaires de match, avant, pendant et après le match.

Pour mieux coter un arbitre, un commissaire de match doit connaitre les 17 lois de jeu, à dit l’instructeur de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football (FIFA) Rémy Dawili Sebutu, qui a dispensé les 17 lois de jeu. Ce dernier a insisté sur les lois 11 et 12 qui concernent les hors- jeux et les fautes commises par les 22 acteurs sur terrain qui méritent les coups francs directs et indirects.

Pour Belge Situatala, il a brossé les différentes instances sportives organisées à travers le pays .tandis que Alin Pierrot Monsengo s’est étendu longuement sur la morale éthique sportive qu’un commissaire de match doit afficher avant, pendant et après le match. ACP/Fng/F/Yoh/Bsg/May