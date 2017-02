La CNPR en campagne de sensibilisation contre les embouteillages à Kinshasa

Kinshasa, 07 Fév. 2017 (ACP).- Le président de la commission nationale de la prévention routière (CNPR), Mr. Vale Manga Wilma, a conformément aux recommandations du vice-Premier ministre, ministre des Transports et voies de communication, Mr José Makila Sumanda, affirmé mardi à l’ACP que cette structure s’est lancée dans une campagne de lutte contre les embouteillages dans les points chauds de la capitale.

Cette campagne, a-t-il indiqué est consécutive à plusieurs réunions tenues au bureau du vice-Premier ministre des Transports pour réduire les embouteillages dans la ville province de Kinshasa.

Des agents de la CNPR, sont actuellement déployés au carrefour des avenues Lumumba et Mokali communément appelé « Pascal » et au croisement des boulevards Sendwe et Triomphal avant de poursuivre la même mission dans d’autres points stratégiques de la ville de Kinshasa.

La CNPR exhorte les usagers de la route à respecter les instructions qui sont dispensées par ses experts, notamment celles relatives à l’observance stricte du code de la route, car il y aura des contrôles plus tard sur la mauvaise conduite d’automobiles et l’application de la loi portant nouveau code de la route ainsi que sur le port des casques par les motocyclistes et leurs clients.

Kinshasa a indiqué Mr. Vale, a besoin d’une fluidité de trafic pour faire avancer l’économie de notre pays qui est tributaire d’un système de transports terrestres ou routiers respectant les normes de circulation.ACP/FNG/Wet