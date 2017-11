La CNPR vulgarise des mesures de prévention d’accidents dans le secteur de transport routier

Kinshasa, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le président de la Commission nationale de la prévention routière (CNPR), Vale Manga Wilma a instruit les directeurs des sièges, les directeurs provinciaux ainsi que les chefs d’antennes communales et territoriales de son service d’assurer une large diffusion de toutes les consignes de sécurité routière contenues dans le texte règlementaire, indique la dans un document remis samedi à l’ACP.

Selon cette même source, tous les cadres de commandement hiérarchique de la CNPR sont tenus de mettre en œuvre ces consignes en vue de l’application stricte et effective sur le terrain des dispositions de ladite instruction. Il s’agit notamment des instructions relatives au respect des normes de sécurité des infrastructures routières, des ouvrages et services auxiliaires des transports obligeant la CNPR à procéder au contrôle et à la surveillance de chargement au niveau des agences de voyage et parking. ACP/YWM/BSG/JGD