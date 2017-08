La CNSSAP et la gestion des prestations sociales des agents de carrière des services publics de l’Etat

Kinshasa, 22 Août 2017 (ACP).- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l’Etat (CNSSAP) s’occupera de la gestion des prestations de sécurité sociale des agents soumis aux statuts de la Fonction Publique et ne peut en aucun cas être assimilée à l’INSS qui gère un régime social des employés relevant du Code de travail , a soutenu lundi à Kinshasa, au cours d’un entretien avec l’ACP, le chargé de communication externe de cette institution ,Dan Kaniki.

A cette occasion, il a précisé que pour le début des activités de la CNSSAP, seules les pensions de retraite et d’inaptitude physique ainsi que les rentes de survie seront payées aux assujettis et aux bénéficiaires survivants que sont les conjoints et les enfants de l’agent décédé entrant en ligne de compte pour l’octroi de cette prestation.

S’agissant du financement des prestations de la branche des pensions, Dan Kaniki, a fait savoir que le taux de cotisation mensuel est fixé à 9% à raison de 6% pour l’Etat employeur et 3% pour l’agent public avant de préciser que la branche des risques professionnels sera prise en compte à l’issue des études actuarielles devant fixer le taux de cotisation requis pour financer celle-ci.

Placée sous la tutelle du Ministère de la Fonction Publique, la CNSSAP est un établissement public crée, par décret n°15/031 du 14 décembre 2015 avec pour objet l’organisation et la gestion des prestations de sécurité sociale des agents publics. ACP/Fng/Kayu/Wet/KJI/CFM