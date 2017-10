Le coach Yves Mampuya de  Kada Sport étale sa vision pour la saison prochaine

Kinshasa, 18 octobre 2017 (ACP).- Le coach Yves Mampuya Ndongala de Kada Sport, club de la 1ère division de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Tshangu a étalé mercredi, au cours d’une interview accordé à l’ACP, sa vision pour la saison sportive 2017-2018.

Pour lui, il doit faire une bonne saison, être parmi les trois premières équipes de l’Entente et dans la durée, procéder à la formation des jeunes en vue d’assurer la relève au sein de l’équipe.

Pour atteindre cet objectif ou cette vision noble, en sa qualité de technicien, coach Mampuya a indiqué qu’ils continuent à travailler de manière hardi les fondamentaux du football aux joueurs, notamment sur la réception, le contrôle et la conduite du ballon. Il travaille également la psychologie des enfants pour augmenter la qualité de jeux, développer le mental des gagnants et pour ce faire, un bon recrutement s’impose. Tout compte fait, il faudra aussi que les responsables de l’équipe continuent à mettre suffisamment des moyens pour l’entraînement et augmenter la motivation pour les athlètes.

En conclusion, l’entraîneur Yves Mampuya surnommé « Roberto Badjo » affirme qu’à ce stade, sa formation est prête pour aborder le prochain championnat en toute sérénité, confiance et détermination. « Toutefois, nous continuons à bosser pour parfaire quelques imperfections avant le démarrage proprement dit de cette compétition » a-t-il rassuré.

Kada Sport s’est classé à la 5ème position au championnat de cette entité sportive la saison dernière, rappelle-t-on. ACP/Kayu/BSG/KGD