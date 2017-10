La COCAM s’engage à bâtir un nouveau système financier

Kinshasa, 20 Oct. 2017 (ACP).- Le président de la Confédération des cambistes manuels du Congo (COCAM), Donat Lenghu, a indiqué que son association s’est engagée à bâtir un nouveau système financier à partir de la base, composé des cambistes qui ont un réseau naturel, au cours d’un entretien vendredi avec l’ACP.

Pour y arriver, M. Lenghu a fait savoir que son association va procéder à la sensibilisation des cambistes au rôle qu’ils sont appelés à jouer dans le développement de la RDC.

« Les cambistes de toutes les frontières de la RDC peuvent s’organiser pour donner à la Banque centrale du Congo les devises dont elle a besoin », a dit M. Lenghu qui ajoute que la COCAM réfléchit sur le grand concept pour aider l’autorité de la régulation dans son programme de stabilité de l’économie de la RDC, gage d’investissements.

Il a rappelé que les Congolais connaissent une acculturation économique depuis le début de ses échanges avec l’Occident. Cette acculturation a chassé le troc jadis considéré comme modèle des échanges entre les communautés. L’homme blanc a amené sa culture caractérisée par la création de la monnaie et l’imposition de sa culture et ses lois dans le domaine des échanges. En tant qu’organisation qui s’occupe du commerce des monnaies, la COCAM a, à travers son leadership et son expertise compris qu’il faut organiser l’économie à partir de la base, a conclu M. Lenghu. ACP/Mat/Wet