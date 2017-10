Le Code de la famille révisé : un instrument légal pour la promotion des droits des femmes congolaises

Kinshasa, 03 Oct.2017(ACP).- Le Code de la famille révisé est un des instruments légaux et institutionnels de promotion des droits des femmes que la RDC est en train de s’atteler à mettre en œuvre, indique le Rapport d’étude sur les « Freins à la participation politique des Congolaises notamment en période électorale », publié en juillet 2017 et parvenu mardi à l’ACP.

Selon la source, la Constitution, la Loi sur la mise en œuvre de la parité et les droits des femmes ainsi que celle sur les violences sexuelles complètent la liste de l’arsenal juridique, en faveur de la promotion du genre qui est une préoccupation du gouvernement congolais.

Parmi les innovations, ce document cite, entre autres, l’article 14 de la Constitution du 18 février 2006, qui garantit et encourage le respect de la parité entre les hommes et les femmes ainsi que la révision du Code de la famille abrogeant notamment l’obligation faite à la femme d’avoir l’autorisation maritale pour s’engager dans une activité politique ou commerciale.

Ces instruments se fondent sur l’engagement du pays et sur les instruments internationaux et régionaux ratifiés, garantissant les droits humains, en général et les droits des femmes, en particulier, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, conclut ce rapport. ACP/Mat/May