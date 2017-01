Un colloque sur le droit d’accès à l’information prévu à Kinshasa

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Un colloque sur le droit d’accès à l’information en RDC se tiendra du 26 au 27 janvier à Kinshasa, en vue d’identifier des solutions concrètes pour promouvoir ce droit et celui de la liberté d’expression pour une participation citoyenne responsable, indique un communiqué reçu mardi à l’ACP.

Organisées par Le Collectif 24, un regroupement des ONG de défense des droits d’accès à l’information et à la liberté d’expression, ces assises ont pour objectif la sensibilisation de différentes parties prenantes dont le gouvernement, l’administration publique, les partis politiques, le monde des affaires et la société civile ainsi que les citoyens ordinaires à l’ampleur de la tâche qui les attend après la promulgation de la loi en la matière en RDC.

Quatre panels seront débattus au cours de ce colloque : l’accès à l’information et liberté fondamentale, l’accès à l’information : pilier d’une bonne gouvernance de secteur de base, le droit d’accès à l’information comme mécanisme de recevabilité par les institutions et la protection de la liberté de la presse contre la censure et une surveillance excessive.

Financé par l’USAID et l’ambassade de Suisse sous la gérance d’Internews, ces assises connaitront la participation et les interventions de plusieurs experts dont les professeurs d’universités, les sénateurs et députés et les acteurs de la société civile. ACP/Mat/Fmb