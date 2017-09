Un colloque sur la place et avenir de la psychologie clinique en RDC

Kinshasa, 05 Sept 2017 (ACP).- L’Union nationale des psychologues cliniciens (UNPC) organise le 10 octobre prochain un colloque sous le thème « Place et avenir de la psychologie clinique en RDC », au Centre congolais de l’enfant et famille (CCEF) à Kinshasa, a-t-on appris, mardi, au sein de cette structure.

Selon les organisateurs, ce colloque va établir l’état des lieux de l’enseignement et de la pratique de la psychologie clinique en RDC et évaluer les différents problèmes auxquels sont confrontés les psychologues cliniciens, en vue de proposer des pistes de solutions adéquates et durables.

Les groupes thématiques qui seront mis sur pied vont se pencher notamment sur les enseignements de psychologie clinique et son exercice en RDC, l’usage des méthodes et techniques en psychologie, l’organisation et le traitement psycho-clinique des hommes, des femmes et des enfants. ACP/Ywm/Mat/May