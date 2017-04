La Colombe domine Pharmagros (3-1) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 23 Avril 2017 (ACP).- L’EF La Colombe a dominé le FC Pharmagros sur le score de 3-1, vendredi au Parc V du stade Père Raphaël de la Kethulle, en match de la 32ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani.

Les buts de la partie ont été marqués par Kandeke (20ème), Lifembe (44ème), Ibabula (57ème), pour La Colombe, et Betana (75ème) pour Pharmagros.

Les autres résultats de la même journée sont : Air Brousse – New Motos 2-0, New Kalu – UJS Kalamu 1-1, Espérance – Kamwela 0-0, AS Bandal – Sonikara 1-1, Matonge – Amiens 1-2, ACK Sport – Feneline 0-1, Style – Lega 1-3, RC Bandal – SM Telema Barumbu 1-1 et IC Kalamu – OC Sion 1-0. ACP/Fng/JGD