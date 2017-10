La COMICO rejette toute idée d’un Etat Islamique en RDC

Kinshasa, 19 oct. 2O17(ACP)- La Communauté islamique en République Démocratique du Congo « COMICO » a déclaré solennellement sa distance avec l’idée d’un Etat islamique « Khalifat » en RDC, et met en garde quiconque aurait la prétention d’offrir au terrorisme une voie de cette nature pour déstabiliser le pays.

Cette déclaration a été faite, jeudi au cours d’un point de presse tenue au siège de la Comico, suite à la circulation depuis quelques jours, sur des réseaux sociaux, d’une vidéo attribuée aux djihadistes islamistes, s’adressant à une foule fanatisée et appelant à la création d’un Khalifat en RDC.

A cette occasion, le secrétaire général de la Comico, Idriss Katanga a appelé les musulmans congolais et particulièrement les Imans en charge des mosquées et des madrassa à prêcher et enseigner l’islam authentique, la religion de la paix, de la concorde et de veiller à mettre les fidèles, particulièrement les jeunes à l’ abri des doctrines pernicieuses.

Il a, en outre, invité le pouvoir public à s’investir urgemment pour le rétablissement de l’autorité de l’Etat dans les régions troublées de la République et qui servent des points de passage aux hors la loi.

Idriss Katanga qui a par ailleurs fustigé les erreurs commises dans l’opinion confondant l’islam, la religion de Dieu à l’islamisme, une doctrine humaine à la base des méfais décriés à travers le monde, a recommandé à sa communauté et au gouvernement de la République à appuyer l’encadrement des musulmans en vue d’une synergie d’action à travers le pays. ACP/Kayu/May