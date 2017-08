Le comité de gestion de l’ISTM/KIN pour l’application  du plan stratégique de dix ans

Kinshasa, 1er Août 2017 (ACP).- Le comité de gestion de l’Institut supérieur des sciences médicales de Kinshasa (ISTM/KIN) s’est engagé à appliquer le plan stratégique de dix ans de cette institution qui prône la bonne gouvernance, l’amélioration de la qualité de l’enseignement ,la rénovation et la construction d’un campus moderne, a déclaré le directeur général de l’ISTM/KIN, le Pr François Mpona-Minga lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l’année académique 2016-2017.

Il a aussi indiqué que l’informatisation et la modernisation de gestion sont des points essentiels auxquels doit s’atteler le comité de gestion au cours de cette période. Il a jugé le bilan l’année académique 2016-2017 positif avec la prise en fonction de son comité de gestion en mars 2016, notamment le démarrage des activités de l’Ecole doctorale de l’ISTM/KIN qui fonctionne en partenariat avec l’Université de Paris-Sud de(France) dont déjà 39 apprenants en provenance de nombreux ISTM/KIN du pays sont inscrits.

Il a aussi relevé dans ce bilan la construction des auditoires sur fonds propres. Le secrétaire général administratif de l’ISTM/KIN, Mme Charlotte Tankoy Kombe , qui a signifié dans le rapport académique que cet institut a inscrit pour l’année académique 2016-2017 , 7263 étudiants dans les cycles de graduat et de licence avec 71% des filles. Elle a relevé le bon avancement de la recherche, de la coopération et des activités scientifiques dont une Clinique de simulation pour des soins généraux a été mise sur pied pour les travaux pratiques des étudiants.

574 gradués et licenciés en techniques médicales

L’ISTM/KIN a lancé sur le marché d’emploi pour la première session de l’année académique 2016-2017, 574 gradués et licenciés en techniques médicales.

Ils ont issus des filières de des sciences infirmières, de gestion des institutions de santé, des techniques de laboratoire, d’imagerie médicale, de kinésithérapie, de nutrition-diététique, de santé communautaire, d’hygiène et assainissement, des techniques pharmaceutiques et de sage-femme.

Créé en 1972, l’ISTM/KIN a pour mission de former les professionnels dans les domaines des sciences et techniques médicales et paramédicales. ACP/Kayu/Wet/KGD