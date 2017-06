Comité olympique congolais/ élections : publication de la liste définitive des candidatures retenues

Kinshasa, 30 juin 2017 (ACP).- La Commission ad hoc indépendante chargée de l’examen des dossiers des candidatures aux élections des membres du Comité olympique congolais (COC) prévues le samedi 8 juillet a rendu publique la liste définitive des candidatures retenues, indique un communiqué de cette structure sportive parvenu vendredi à l’ACP.

Selon la source, la liste des candidats retenus aux différents postes se présente comme suit :

Président : Alain Badiashile Kayatshi, Amos Mbayo Kitenge et Riquier Bantou ; 1er vice-président : René N’Giebe Mubiala, Boniface Muawantadi et Jean Beya wa Kabenga ; 2ème vice-président : Christian Matata ; 3ème vice-président : Emile Ngoy Kasongo et Pitshou Bolenge Yoma, 4ème vive-président : Ferdinand Alombi Mamadhi Ala et Mado Ekene Maluka ; secrétaire général : Honoré Mazombo, Aenge Awuku et Herman Mbonyo Lihumba ; secrétaire général adjoint : José Bonenge Lifala ; trésorier général : Roger Bonenge Bokanianga, trésorier général adjoint : Léopold Abibo Lomanisa et François Kabulo Mwana Kabulo ; Membres : Discipline olympique individuelle : Bienvenu Matenda Kibangala, Crispin Tshimanga Mazamba, Georgette Mwimba Risasi Manigo, Jean De Dieu Oleko Komba, Marcel Nzau Mayambula, Papy Niango Iziamey et Sylvestre Motayo Mbela ; Discipline olympique collective : Désiré Bonina Ifonge et Marie José Mike Tshifutshi ; Discipline non olympique : Firmin Ngbongbo Konga et Daniel Kangalu A-Kitoko ; Groupements sportifs nationaux : Jethro Libuna Seka, Joseph Nzau wa Nzau et Jean Claude Eale. ACP/Mat/Wet