Commémoration du 125e anniversaire de l’évangélisation au Kasaï

Kananga, 28 Déc. 2016(ACP).- L’année 2016 a été marquée par la commémoration par l’Assemblée épiscopale provinciale de Kananga (ASSEPKA), à partir de la mission catholique de Mikalayi, de l’année jubilaire du 125e anniversaire de l’évangélisation du Kasaï, consacrant la naissance de huit (8) diocèses de Kananga, Mweka, Kabinda, Tshumbe, Mbuji-Mayi, Luebo, Luiza et Kole.

La lettre pastorale de l’ASSEPKA qui l’a indiqué, a été largement publiée au chef-lieu de la province du Kasaï Central.

Tout en plaçant cet événement sous le triple signe d’actions de grâces, de paix et d’espérance, les évêques du Grand Kasayi ont souhaité que ce jubilé porte les fidèles catholiques à regarder en face les situations qui détruisent la vie et brisent l’harmonie dans les familles, les villages et les groupements constitutifs de leur communauté.

Les observateurs ont salué à travers les 125 ans d’évangélisation du Kasayi les avancées significatives enregistrées dans ce domaine à savoir, entre autres, la construction des édifices, l’accroissement tant des fidèles que des religieux, des religieuses et des membres du clergé autochtones.

Ils ont néanmoins relevé de nombreux défis en déplorant surtout la tendance prononcée de la mort lente des institutions de théologie et des activités théologiques dans certaines communautés les plus célèbres.

L’Eglise Catholique du Grand Kasayi qui a atteint l’âge de maternité est appelé à la transformation de l’ancien modèle d’un séminaire « dépendant essentiellement de la générosité de la vielle chrétienneté occidentale pour un séminaire monastère productif ».

La préparation de la relève des théologiens du Grand Kasaï qui ont marqué l’histoire de l’Eglise congolaise a été perçue par ailleurs comme une tâche à laquelle devrait s’atteler les dirigeants de l’Eglise locale, estime-t-on. ACP/Zng/May