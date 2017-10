Commémoration du 94ème anniversaire de la proclamation de la République de Turquie à Kinshasa

Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- La communauté turque de Kinshasa a commémoré vendredi le 94ème anniversaire de la proclamation de la République, intervenue le 29 octobre 1923 au terme d’une lutte de libération menée sous la houlette d’un leader charismatique, Mustafa Kemal dit Atatürk, surnommé « Père de tous les turcs » dont la stratégie militaire a permis non seulement de vaincre l’ennemi mais aussi de donner au pays la forme d’un Etat moderne.

A cette occasion, l’ambassadeur de Turquie en RDC, Bekir Uysala, a lu, au cours d’une réception dans les jardins de sa résidence, le message à la nation, répercuté auprès de la communauté turque vivant à Kinshasa et rassemblée pour la circonstance autour de son ambassadeur. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a mis en valeur l’œuvre salvatrice de Mustafa Kemal qui, a-t-il dit, reste l’incarnation de tout un peuple et un génie qui a libéré le pays alors que les occupants se réjouissaient de l’effondrement de l’empire ottoman ou croyaient que tout était fini pour les turcs.

Le président Erdogan a souligné les fondements de la République ainsi que les valeurs républicaines aux quelles est attaché le peuple turc, avant de s’étendre sur le coup d’Etat manqué de juillet 2016 dont l’instigateur, selon Ankara, est le prédicateur Fetullah Gülen actuellement réfugié aux Etats Unis.

Il a appelé son peuple à rester toujours uni pour préserver les acquis de la République légués par Mustafa Kemal. Celui-ci, fondateur de la nation turque actuelle, devenu le tout premier président de la République, a eu comme mission essentielle, après la victoire sur les forces d’occupation de donner comme objectif et une orientation au jeune Etat qui venait de naître. Cette mission sera accomplie avec brio, car il réussira à placer la société turque sur l’orbite du XXème siècle.

La présence de quatre ministres congolais à cette manifestation témoigne, indique-t-on, de la vitalité des liens d’amitié et de coopération existant entre la Turquie et la RDC et matérialisés par l’existence de plusieurs accords de coopération signés dans divers domaines. Quelques hommes d’affaires tucs ont déjà investi en RDC notamment dans l’industrie forestière. D’autres par contre se proposent de créer des usines de transformation ou de s’adonner à l’exploitation minière, ou encore à investir dans les infrastructures de base et de monter des installations destinées à la production du matériel médical. ACP/FNG/BSG/Wet