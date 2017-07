Commémoration à Butembo du premier anniversaire du décès de l’Abbé Apollinaire Malumalu Muholongu

Butembo, 1er juillet 2017 (ACP).- Le premier anniversaire de la mort de l’Abbé Apollinaire Malumalu Muholongu, ancien président de la Comission Electorale nationale Indépendante (CENI), a été célébré le 30 juin 2017 avec faste à Butembo dans la province du Nord-Kivu, où l’événement a coïncidé avec le 57ème anniversaire de l’accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu’internationale.

Une messe d’action de grâce a été dite en la cathédrale Mater Ecclésiae par Mgr Sikuli Melchisedeck, évêque du diocèse de Butembo-Beni qui a stigmatisé la crise du pays par le fait que beaucoup de citoyens se sont déjà éloignés de la volonté divine. Le Prélat a appelé chacun à s’engager pour que la République Démocratique du Congo soit sauvée et pacifiée, soulignant une responsabilité qui consiste à bâtir un pays plus beau qu’avant.

Parlant de l’Abbé Apollinaire Malumalu, le pasteur de Butembo-Beni a révélé que si ce prêtre était encore en vie, il aurait un message à lancer à tous le peuple congolais selon lequel « Mes frères et sœurs, grands et petits, ne vous servez pas de la Nation pour vos intérêts, servez la Nation. Il n’y a pas de plus grand bonheur, de plus grand honneur que de faire cela ».

De son côté, le Maire de Butembo, Sikuly’Uvasaka Makala, a souligné que le Très Haut a voulu que son Envoyé sur terre rende l’âme en cette date de la libération du Congo du joug colonial. Il a ainsi déclaré que son élévation au titre du Grand officier et admission dans l’ordre national héros nationaux KABILA-LUMUMBA par le président Joseph Kabila Kabange n’est pas un fait du hasard mais plutôt une volonté de Dieu.

L’autorité urbaine a spécifié que « l’homme ne vaut pas par ce qu’il a, mais ce qu’il est » avant de lancer un appel à toute la crème intellectuelle, à toute la jeunesse « de chercher et de suivre le chemin de l’Excellence pour honorer la mémoire de l’une des icônes du monde scientifique de notre patrie et de tirer de son enseignement un modèle à imiter pour continuer l’œuvre grandiose qu’il a amorcé ».

Après la célébration eucharistique, les participants dont la délégation du cabinet du Chef de l’Etat conduite par Léonard Kambere, conseiller chargé des questions parlementaires ; les membres du comité urbain de sécurité, les délégués de la CENI venus de tous les coins de la Province du Nord-Kivu, les autorités académique et les membres de la famille biologique, ont tous déposé des gerbes de fleur au mausolée de feu Abbé Malumalu pour témoigner de leur affection à l’illustre disparu et se souvenir des bienfaits à l’actif de cet Homme de Dieu.

Les festivités du jour se sont clôturées par une cérémonie de la pose de la première pierre, par le Maire de Butembo, de la construction du monument de feu Abbé Apollinaire Malumalu au rond point débaptisé de son nom par arrêté urbain pour les loyaux services rendu à la Nation congolaise de son vivant et sa contribution dans la formation de l’élite intellectuelle.

A noter que ces activités ont été précédées par une journée scientifique le jeudi 29 juin 2017 dans la salle de la Paix au Cefades Site Horizon. Plusieurs thèmes ont été développés parmi lesquels « les éloges funèbres à l’abbé Apollinaire Malumalu » ; « entre redéfinition des rôles socio-politiques et construction d’une image épique » ; « l’Accompagnement des groupements paysans en milieu rural » ; « la démocratie selon Montesquieu dans l’Esprit des lois ; la culturalité des droits de l’homme » ; « la décentralisation comme cadre administratif de l’aménagement », « la conception politique traditionnelle Yira du Grand Chef Mwami dans la dynamique de son investiture en République Démocratique du Congo » et enfin « les informations du dictionnaire Kinande-Swahili ».

Plusieurs témoignages ont clôturé cette séance dont ceux de la famille biologique, des prêtres et de la CENI.