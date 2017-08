Le commissaire général de la PNC déterminé à renforcer la formation au sein de ce corps

Kinshasa, 02 juillet 2017 (ACP).- Le commissaire général de la Police nationale congolaise (PNC), le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amuli a exprimé la nécessité de renforcer la formation au sein de la PNC, au cours d’une parade organisée mercredi à Kinshasa, au stade Tata Raphael, dans la commune de Kalamu.

Le commissaire général de la PNC, Dieudonné Amuli

«La formation doit être mon cheval de bataille conformément aux instructions et à la vision du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, de voir la police être républicaine», a-t-il déclaré, avant d’appeler les policiers à prendre conscience de leur travail, à changer leur comportement ainsi qu’à collaborer avec la population pour mieux appréhender sa préoccupation. «Si vous vous comportez mal, vous risqueriez d’être ridicules auprès de la population, cela risquerait de ternir l’image de la PNC. Il faut redorer et valoriser l’image la PNC», a-t-il déclaré à l’intention des policiers. Il les a également invités à être honnêtes et corrects dans l’exercice de leur fonction pour l’intérêt général de la population.

Le chef de la police a instruit, sur ordre du Chef de l’Etat, les commandants des unités de la ville de Kinshasa de veiller à ce que «le policier soit rigoureux, efficace, et courtois envers la population en respectant les normes de la police».

Il a également insisté sur le respect de la voie hiérarchique. A cela s’ajoutent le respect des droits humains et le professionnalisme dans la police en vue d’éviter les tracasseries et autres abus.

Le policier, a-t-il souligné, est appelé à aimer son pays, à être prêt à se sacrifier pour la Nation, à être loyal au Chef de l’Etat ainsi qu’à défendre les institutions légalement établies au pays.

Tout en remerciant le Chef de l’Etat pour les nouvelles nominations intervenues au sein de la PNC, le commissaire général Amuli a saisi l’occasion pour présenter ses collaborateurs et autres cadres récemment nommés à la tête de différentes unités de la garnison de Kinshasa. Il leur a demandé de travailler main dans la main en vue de relever certains défis dont la sécurisation population et la protection des biens et services.

La cérémonie s’est clôturée par une démonstration des éléments de la police anti-émeute de l’Unité de la légion nationale d’intervention (LENI), précédée d’un défilé des différentes unités de la garnison de Kinshasa. ACP/FNG/ YWM/BSG/JGD/FMB