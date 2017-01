La commission Ecofin du Senat invite le gouvernement à mobiliser davantage les recettes internes

Kinshasa, 1er Janvier 2017 (ACP).-La commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Senat recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mobiliser des recettes internes et améliorer davantage la capacité d’absorption des recettes extérieures. La commission a fait cette recommandation dans son rapport relatif à l’examen du projet de loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l’exercice 2015.

Les membres de cette structure invitent le gouvernement d’exécuter les dépenses en fonction des crédits budgétaires alloués selon les règles de l’orthodoxie financière et budgétaire, de veiller au renforcement de capacités du corps des comptables publics. Cette commission demande également au gouvernement d’organiser rationnellement les services commis à la tenue de la comptabilité publique afin de permettre à la Cour des comptes de remplir correctement sa mission de déposer le projet de loi de règlement au Parlement dans les délais prévus à l’article 85de la loi relative aux finances publiques ;de prendre des mesures qui s’imposent permettant aux services d’assiettes d’améliorer la réconciliation périodique de leurs états des recettes avec ceux de la Direction générale des recettes administratives domaniales et de participation-DGRAD-,de faire un inventaire complet des actes générateur des recettes par ministère non repris dans la nomenclature des impôts ,droits, taxes et redevances afin de les y inclure ,de clarifier les services d’encadrement des actes générateur des recettes pour éviter des querelles et chevauchement ;de résoudre définitivement le problème des imprimés de valeurs en mettant régulièrement à la disposition des services d’assiettes.