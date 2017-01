Des commissions ad hoc pour l’adhésion de la rumba congolaise dans le patrimoine culturel mondial

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP).- Le ministre de la Culture et des arts, Sylvain-Maurice Masheke, a institué des commissions ad hoc pour examiner les voies et moyens de faire intégrer la rumba congolaise et le rituel Itul du royaume Kuba, dans la province du Kasaï (Est de la RDC), dans le patrimoine immatériel de l’humanité, indique un document remis mardi à l’ACP.

Ces commissions, relève la source, sont appelées à faire le plaidoyer susceptible d’accélérer le processus pour faire aboutir au cours de l’année 2017 les dossiers à l’UNESCO.

Pour le ministre de la Culture et des arts, cet engagement constitue un véritable défi qu’il se propose de relever au cours de cette année, en faisant bénéficier le riche patrimoine culturel de la RDC, d’une reconnaissance sur le plan international.

Au jour d’aujourd’hui, rappelle la source, seul le patrimoine naturel a connu cette faveur par l’inscription de cinq parcs nationaux sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial de l’humanité et de l’UNESCO, dont le parc des Virunga, dans la province du Nord-Kivu. ACP/Mat/May