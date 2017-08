La Communauté Famille Chrétienne, une grâce et un don de Dieu, selon Mme Henriette Mavambu

Kinshasa, 15 Août 2017 (ACP)- La Communauté famille chrétienne (CFC) est une grâce et un don de Dieu obtenus dans plusieurs dimensions dont la prière, la lutte contre les antivaleurs dans le mariage, la fraternité et l’accompagnement des autres, a indiqué lundi Mme Henriette Mavambu, évangéliste au sein de cette structure, à l‘ouverture de la 22ème édition de la campagne d’évangélisation de cette communauté.

Mme Mavambu, qui intervenait sur le thème : « Communauté famille chrétienne, la grâce d’être missionnaire, en référence à 2 Corinthiens : 12 :9 », a ajouté à cette grâce les formations et l’encadrement reçus quant à l’éducation des enfants.

S’agissant de la lutte contre les antivaleurs dans le mariage, elle a expliqué que cela exige la soumission de la femme et le respect de l’homme, en plus du pardon, du dialogue et de la transparence dans le couple, appelé à partager dans la fraternité leurs peines et leurs joies.

« La CFC constitue une vraie « Famille » dans l’accompagnement spirituel, matériel, financier et par des contributions dans les paroisses et le secours des autres », a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle a affirmé que grâce à la CFC, des parents, qui jadis se comportaient vis-vis des enfants comme des bourreaux et ces derniers se considérant comme de victimes », ont aujourd’hui changé leurs mentalités. Grâce à la Commission d’encadrement des enfants de la famille chrétienne(CEEFAC), les relations entre les deux parties ont changé, a conclu l’intervenante.

Auparavant, Prés de quinze membres de la Communauté Famille Chrétienne(CFC) avaient été décorés par M. Léon Botolo, Berger de cette Communauté pour leur dévouement et passion dans l’accomplissement de leurs tâches au sein de la communauté.

ACP/Fng/Mat/Cfm/Gk.