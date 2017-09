La commune de Kasumbalesa dans le processus du découpage des quartiers

Kasumbalesa, 25 Sept. 2017 (ACP).- L’administration de la commune rurale de Kasumbalesa, dans le territoire de Sakania formant la « botte » sur la carte géographique de la RDC, est engagée depuis quelques jours dans le processus du découpage de ces quartiers pour rapprocher les chefs des quartiers de la population.

Selon l’administrateur de territoire assistant de Sakania et bourgmestre par intérim de cette commune, Zacharie Kilonge M’pundu, le nombre des quartiers de Kasumbalesa va passer de 7 á 12. Outre le découpage, il sera également question de procéder á l’urbanisation de ces quartiers pour permettre l’accès facile dans les nouvelles constructions de la commune avec le placement des plaques avec les noms des avenues et rues et la numérotation des parcelles.

Ce processus prendra en compte le rajeunissement des certains cadres de base dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la commune de Kasumbalesa. ACP/FNG/Kayu/May