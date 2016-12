La commune de Katuba nécessite la mise en place d’une nouvelle territoriale, selon le maire de Lubumbashi

Lubumbashi, 25 Déc 2026 (ACP).-Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, estime qu’au regard des incidents enregistrés le 20 et le 21 décembre derniers à la commune de Katuba où il a déploré et condamné l’attitude négative du staff dirigeant et des cadres de base, cette commune nécessite la mise en place d’une nouvelle territoriale pour raison d’efficacité.

C’était au cours de la réunion présidée vendredi à l’hôtel de ville à l’intention des bourgmestres des communes et des chefs de quartiers et leurs adjoints de sa juridiction.

A cette occasion, le maire de Lubumbashi a déploré l’absence des rapports inhérents aux évènements survenus à la commune de Katuba et rappelé que les mesures prises pour la sécurisation des personnes et de leurs biens demeurent en vigueur jusqu’au 15 janvier 2017.

Il est revenu sur l’interdiction de l’utilisation des pétards en cette période de fin d’année, des veillées de prières, de tapage nocturne et sur le maintien de la permanence dans les bureaux de communes et quartiers, avant d’inviter la population à la vigilance et à la dénonciation de tous les fauteurs de trouble. ACP/Mat/Kgd