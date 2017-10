Les communicateurs de la MP/Haut-Katanga appelés à assurer la visibilité des actions du Chef de l’Etat

Lubumbashi, 31 Oct. 2017 (ACP).- Les communicateurs des partis politiques, membres de la Majorité Présidentielle du Haut-Katanga, ont suivi une formation de deux jours à Lubumbashi sur les voies et moyens d’assurer comme il faut la visibilité des actions du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange.

Cette formation assurée par deux communicateurs de la MP venus de Kinshasa, MM, Papy Tamba et Thiery Musenepo, a porté sur l’utilisation de réseaux sociaux dans le renforcement des capacités pour la communication de la MP en temps réel.

Cette formation a été clôturée mardi par le coordonnateur de la MP/Haut-Katanga, Pr. Raymond Mande Mutombo, qui a formulé quelques recommandations à l’endroit de l’autorité provinciale du Haut-Katanga et du coordonnateur des communicateurs de la MP pour cette province en vue d’une meilleure mise en application de notions apprises.

Le Pr. Raymond Mutombo, a, à cette occasion, remercié l’autorité morale de la MP et le gouverneur du Haut Katanga pour avoir rendu possible l’organisation de cette formation et avoir accompagné les travaux. Il a appelé les participants à relayer le message dans leurs partis respectifs. ACP/Fng/Mat/Kji