Les Comores et le Soudan du Sud en fête aux préliminaires de la CAN football 2019

Kinshasa, 29 mars 2017 (ACP).- Les Comores et le Soudan du Sud ont décroché, mardi, les deux derniers tickets pour la phase de groupes de la CAN (Coupe d’Afrique des nations) 2019, après Madagascar dimanche.

Si les Coelacanthes avaient pris une belle option dès le match aller à Moroni, le Soudan du Sud, quant à lui, s’est imposé 6-0 contre Djibouti, s’offrant une superbe remontada lors du tour préliminaire retour.

Maurice 1-1 Comores (0-2)

En bonne position après leur succès 2-0 à l’aller, les Comores ont validé leur billet pour la phase de groupes de la CAN 2019 en accrochant l’Île Maurice (1-1) sur son terrain, mardi lors du tour préliminaire retour. Le prolifique El Fardou (17ème) a mis les Coelacanthes à l’abri avant de sortir sur blessure.

Les locaux ont égalisé avant la pause, en vain.

Cameroun, Maroc et Malawi se dresseront sur le chemin des hommes d’Amir Abdou dans le groupe B.

Soudan du Sud 6-0 Djibouti (0-2)

Le Soudan du Sud a créé la sensation ! En mauvaise posture après sa défaite 0-2 à l’aller, la Bright Star a renversé Djibouti 6-0, mardi à Juba lors de la manche retour. Grâce à la plus large victoire de son histoire, la jeune nation africaine réalise un sacré renversement de situation et rejoint le Mali, le Gabon et le Burundi dans le groupe C. ACP/Fng/Zng/May