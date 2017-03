Compromis entre les syndicalistes et la direction de la SCTP sur  les conditions sociales des travailleurs

Kinshasa, 09 mars 2017(ACP)- La délégation syndicale de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) et son directeur général, Lewis Banguka ont signé mercredi un protocole d’accord prévoyant notamment, la mise sur pied d’une commission chargée de veiller à l’encadrement des dépenses et à la rationalisation des recettes, a appris l’ACP jeudi des sources proches de cette société.

La commission qui entame sa mission le 15 mars 2017, va d’abord prioriser la paie des salaires des travailleurs du mois en cours, les frais médicaux et les frais des funérailles des fonctionnaires.

Dans le même document, il est dit aussi que l’Etat congolais reconnait les arriérés des salaires du personnel qui s’élèvent à 21 milliards de FC, représentant quatre mois pour les travailleurs actifs et 8 mois pour les retraités. Une programmation échelonnée d’apurement de ces arriérés devrait être initié.

Par ailleurs, le gouvernement a promis de rembourser dans les prochains jours les quatre millions USD de la SCTP placés à la banque internationale pour l’Afrique au Congo (BIAC). L’accord suspend en outre, tous les paiements des fournisseurs de la SCTP jusqu’à nouvel ordre.

Selon le président national de la délégation syndicale, Pitho Ilufa, les premiers retombés de ce compromis sont attendus le 30 mars prochain. ACP/FNG/Kayu/May