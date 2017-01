Compromis trouvé sur le partage des responsabilités au prochain gouvernement  

Kinshasa, 26 Janv. 2017 (ACP).- Les parties prenantes aux discussions directes du Centre interdiocésain de Kinshasa ont revu à la hausse l’effectif des membres du prochain gouvernement, qui passe de 46 à 53, à l’issue de la plénière présidée jeudi par la CENCO.

Selon le compromis, la répartition des postes ministériels se présente comme suit : 18 ministères et 3 vice-ministères à la Majorité présidentielle (MP), 13 ministères et 3 vice-ministères au Rassemblement, 8 ministères et 3 vice-ministères à l’opposition politique signataire de l’accord du 18 octobre 2016, 2 ministères et 1 vice-ministère à l’opposition républicaine, 2 ministères et 1 vice-ministère à la société civile signataire et non signataire de l’accord de la cité de l’UA.

Les délégués aux discussions directes ont poursuivi jeudi leurs échanges sur le mode de désignation du Premier ministre. ACP/Kayu/May