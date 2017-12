Concert  de remerciement de l’artiste musicien Lionel Ekongo pour ses fanatiques de Bukavu

Kinshasa, 05 déc. 2O17 (ACP).- L’artiste musicien Lionel Ekongo a annoncé mardi, au cours d’un entretien avec l’ACP, la production à Bukavu, du 16 au 17 décembre 2017, d’un concert de remerciement pour ses fanatiques qui ont voté pour lui lors du concours de musique/VODACOM organisé à Kinshasa.

Lionel Ekongo, qui a fini en deuxième position à l’issue du concours VODACOM « Best of the best » qui s’est déroulé à Kinshasa du 24 septembre au 10 novembre, a précisé qu’il se produira avec l’un des candidats finalistes du concours, à savoir Christian Muyoy, avant de s’envoler pour un autre concert à Kigali.

L’artiste Ekongo a indiqué, en outre, que les douze (12) candidats de ce concours « Jeunes talents » de la musique congolaise sont actuellement en studio pour la préparation de l’album « Best of the best all stars » qui comporte douze (12) titres.

Dès son jeune âge, il commence sa carrière musicale à la chorale Saint Alphonse dans la commune de Matete. Apres avoir obtenu son diplôme d’Etat à Kinshasa, il est allé poursuivre ses études universitaires à Bukavu, où il obtenu une licence en santé publique. ACP/Fng/Mat/Kgd