Organisation d’un concours littéraire en février à Bandundu et à Kikwit par RAD asbl.

Bandundu, 09 Janv. 2017 (ACP).- Un concours littéraire sera organisé au mois de février prochain dans les villes de Bandundu et de Kikwit, dans la province du Kwilu, par le Réseau Animation et Développement (RAD/Asbl), un regroupement des organisations non gouvernementales des droits de l’homme et de développement à la base dont le siège est situé dans la ville de Bandundu, chef-lieu de province, annonce un communiqué de ce réseau dont une copie est parvenue lundi à l’ACP.

Selon le président provincial de RAD qui a signé ce communiqué, Jean-Jacques Mputubala Pourboir, ce concours qui va concerner les catégories minime, junior et senior sera doté des nombreux prix, notamment des téléphones cellulaires, fournitures scolaires, ouvrages, tablettes, stages, voyages, etc. Il portera, précise la source, sur la récitation et la dictée française pour la catégorie minime (10 à 17 ans), la dictée et la dissertation françaises pour la catégorie junior (18 à 24 ans), la dissertation et les jeux de scrabble pour la catégorie senior (25 à 65 ans).

Les écoliers, les élèves, les étudiants et les intellectuels résidant dans ces deux entités sont concernés par ce concours qui vise, enchaine le communiqué, la promotion de l’excellence, de l’élocution française et l’encouragement des jeunes talents.

Le jury dudit concours sera composé d’un magistrat à la présidence, d’un enseignant des cours de français du secondaire au secrétariat, d’un enseignant des langues françaises à l’enseignement supérieur et universitaire et d’un chef de la sous-division de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel en qualité des membres, conclut la source. ACP/Kayu/Wet