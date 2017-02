Les condoléances du PDSC à l’UDPS et à la famille biologique d’Etienne Tshisekedi

Kinshasa, 07 Fév. 2017 (ACP).- Le Parti démocrate social chrétien (PDSC), réuni à la l’occasion de la disparition, mercredi dernier à Bruxelles, du président national de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, présente ses condoléances les plus attristées aux membres et sympathisants de l’UDPS, du Rassemblement des forces acquises au changement ainsi qu’à la famille biologique de l’illustre disparu.

Dans un communiqué parvenu mardi à l’ACP, le PDSC, souligne son secrétaire général adjoint, Bompaka Dominique Bonyema, se rappelle de « l’estime réciproque que se sont portés, de leur vivant, les deux grands hommes que furent feu Joseph Iléo, le fondateur du PDSC, et le Premier ministre Etienne Tshisekedi ».

Croyant en la force de l’esprit, les membres de PDSC, a affirmé le secrétaire général adjoint, sont persuadés que ces deux personnalités continueront à les inspirer dans le combat pour le triomphe de la démocratie en République Démocratique du Congo (RDC). ACP/FNG/Wet