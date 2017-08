Une conférence-débat à Kinshasa sur « Les guides permanents de l’enseignant »

Kinshasa, 31 août 2017 (ACP).- Le préfet des études de l’Institut révérend Samba (IRS), Alphonse Ntambu Nkusu, a animé jeudi à Kinshasa, une conférence-débat autour du thème : « les guides permanents de l’enseignant », en prévision de l’année scolaire 2017-2018, dont la rentrée est prévue le 04 septembre 2017.

M.Ntambu a, dans son exposé, souligné que « comme le menuisier possède un mètre et une équerre, un trusquin ; le maçon un fil à plomb et un niveau d’eau pour guider son travail et assurer a celui-ci les qualités fondamentales : justesse, exactitude, équerrage, a plomb, horizontalité, de même, l’enseignant doit avoir sous les yeux des repères qui le guident dans sa tâche », précisant que ces guides sont : les horaires et programmes, d’une part et de l’autre, les répartitions mensuelles.

Des horaires et programmes des cours

Abordant l’aspect lié aux horaires et programmes, il a noté que chaque cours possède un horaire et un programme approprié, compte tenu des spécificités à chaque niveau d’études, sections et options. Alphonse Ntambu a soutenu dans son exposé sur l’enseignement secondaire en RDC, que chaque pays dispose des horaires et programmes bien élaborés par des services pédagogiques pour chaque enseignement, un fascicule contenant un détail pour chaque cours ainsi que des méthodes, principes et procédés d’enseignement pour chaque discipline, conformément aux « instructions officielles ».

Ces horaires et programmes forment le livre de base que tout enseignant doit disposer dès la rentrée scolaire, a-t-il soutenu, indiquant que ces instructions constituent la fondation même de l’enseignement.

Des répartitions mensuelles

Quant en ce qui concerne l’aspect lié aux répartitions mensuelles des matières, M. Ntambu a indiqué que pour un cours donné, les horaires et programmes fixent, premièrement, l’emploi du temps hebdomadaire du cours, et deuxièmement le programme annuel pour chaque leçon à enseigner dans un cours. Celui-ci est subdivisé selon une répartition mensuelle, a-t-il rappelé.

C’est le premier travail à faire au début de chaque année scolaire, a – t – il en outre indiqué, notant que c’est non seulement un travail essentiel à la bonne marche de l’école, mais c’est aussi un travail obligatoire visé et contrôlé par les Inspecteurs d’enseignement et d’autres autorités scolaires à chacune de leurs visites des classes.

Pour faire cette répartition, travail assez délicat pour un jeune enseignant inexpérimenté, il y a lieu de consulter non seulement les horaires et programmes qui s’expriment obligatoirement en termes assez généraux, mais aussi, de parcourir et d’étudier un manuel de classe correspondant sensiblement au programme indiqué, a soutenu M. Alphonse Ntambu Nkusu. ACP/FNG/Kayu/KGD