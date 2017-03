Une conférence  sur « la femme, déploie ton potentiel dans le combat pour le genre dans la société congolaise »

Kinshasa, 12 Mars 2017 (ACP).- Les étudiantes de 3ème doctorat de la faculté de médecine de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), ont organisé samedi dans le cadre du mois de la femme, une conférence-débat axée sur le thème « femme, déploie ton potentiel dans le combat pour le genre dans la société congolaise ».

Dans son intervention, la doyenne de la faculté de droit de l’UNIKIN, le Pr Marie-Thérèse Kenge Ngomba, a défini et tracé l’évolution du concept genre devenu aujourd’hui politique et mobilisateur sur les plans national et international.

Elle évoqué quelques instruments juridiques qui consacre une place de choix sur cette question du genre. il s’agit notamment de la Constitution de la RDC et de la loi sur la parité qui combat les stéréotypes et les pratiques néfastes sur la femme en maximisant l’égalité et les mêmes chances de vie à la femme et à l’homme le code de la famille , le code de travail ainsi que d’autres conventions internationales en vue d’éviter toute discrimination à l’égard de la femme.

De son coté, le Dr Bienvenu Kawande, s’est penché sur « la prévention et transmission de VIH de la mère à l’enfant », soulignant les quatre composantes préconisées par l’OMS sur cette matière à savoir : la prévention de l’infection VIH, la prévention des grossesses non désirées, la prévention sur la transmission des mères infectées à leurs enfants et celle de la prise des mères infectées de VIH.

Tour à tour, le secrétaire général administratif de l’UNIKIN, le Pr Félicien Miti Tseta, le doyen de la faculté de médecine , Jean-Marie Kayembe , la coordonnatrice du comité d’organisation, Natacha Nzey et la représentante du coordonnateur des étudiants, Sara Miandabu, ont salué l(organisation de ce type de conférence en vue réveiller la prise de de conscience des fille pour leur participation dans ce combat pour la parité en vue d’un avenir meilleur. ACP/FNG/Kgd