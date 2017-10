Conférence scientifique sur l’idéal de l’Etat de droit en RDC

Kinshasa, 01er Oct. 2017 (ACP).- L’ONG «Famille Droit FAD 2007» a organisé, samedi à Kempinski Fleuve Congo Hôtel, une conférence scientifique sous le thème : «L’idéal de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo».

La doyenne de la faculté de droit de l’UNIKIN, Pr. Marie-Thérèse Kenge Ngomba exposant sur «les grandes innovations apportées par le droit OHADA en RDC», a salué l’avènement du droit de sûreté qui est une garantie particulière du fait que le créancier a le droit de garantie sur tous ses biens.

Le bâtonnier Coco Kayudi du barreau de Kinshasa/Matete qui est intervenu sur «La participation du juriste à l’émergence de l’Etat de droit» a affirmé «qu’un juriste est quelqu’un qui se fait spécialiste de droit, qui a plusieurs manières de se donner comme objectif. Il est le fonctionnaire-juriste dans les institutions locales et étatiques et gestionnaire des ressources humaines. C’est un greffier». Pour lui, la recherche en droit est difficile d’être acceptée par rapport à d’autres domaines, car elle se focalise sur un outil de travail dont on n’a pas la liberté d’user. ACP/YWM/Kayu/JGD