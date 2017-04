Les confessions religieuses expriment leur soutien au Premier ministre Bruno Tshibala

Kinshasa, 25 Avril 2017 (ACP).- Les représentants de l’Eglise du Christ au Congo, de la Communauté islamique en RDC, de l’Eglise kimbanguiste, de l’Armée du salut, de l’Eglise de réveil, de l’Eglise orthodoxe et de l’Union des églises indépendantes du Congo ont exprimé leur soutien au Premier ministre Bruno Tshibala, dans un communiqué conjoint rendu public lundi à Kinshasa.

Le document souligne qu’ils invitent tous les acteurs politiques à rejoindre le chef de l’exécutif national dans ses efforts en vue de la formation d’un gouvernement d’union nationale, dans «Les chefs des confessions religieuses exhortent les acteurs politiques et sociaux, toutes tendances confondues, au dépassement de soi et à se mettre autour du Premier ministre Tshibala, chef du gouvernement, nommé par le Chef de l’Etat, après plusieurs mois d’atermoiements de la classe politique pour former le gouvernement d’union nationale devant rapidement amener le peuple congolais aux élections», précise le communiqué.

Les responsables religieux ont également insisté sur la nécessité de la finalisation de l’arrangement particulier pour la mise en place du Comité national de suivi de l’accord (CNSA) et l’aboutissement du processus électoral. Les discussions sur l’arrangement particulier avaient débouché sur un échec, notamment sur le mode de désignation du Premier ministre et du président du CNSA, notent-ils. La CENCO avait jeté l’éponge et remis le dossier au Président Joseph Kabila qui a nommé Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, rappelle-t-on. ACP/FNG/JGD