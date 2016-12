Conflit pygmées et bantous au Tanganyika : 10 morts à Manono et 4 morts à Ankoro

Kalemie, 22 Déc. 2016 (ACP).-Dix morts, quarante-deux blessés à Manono et quatre morts et quarante-neuf blessés dans la localité d’Ankoro, tel est le bilan des personnes tuées et blessées enregistrées du 13 au 19 décembre suite aux affrontements entre les Pygmées et les Bantous dans le territoire de Manono dans la province du Tanganyika.

M. Richard Ngoy Kitangala, gouverneur du Tanganyika, l’a annoncé mercredi devant l’Assemblée provinciale de sa juridiction au cours d’une séance de défense du projet de budget e sa province pour l’exercice 2016.

L’autorité provinciale a présenté le bilan de la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans le territoire de Manono, en général et dans la localité d’Ankoro en particulier à la suite d’une question orale qui lui a été posée par les députés provinciaux du Tanganyika lors de cette plénière. Il a précisé que la cité de Manono est fortement sécurisée par une compagnie d’éléments des FARDC dépêchée sur place pour sécuriser le territoire.

Mais, malheureusement, une incursion des Pygmées venus par la brousse pour s’attaquer aux Bantous dans à Manono où l’on a déploré dix morts dont une femme ainsi qu’à Ankoro avec la perte de de vie de quatre personnes dont trois femmes tuées par les attaques de Pygmées qui ont brulé aussi huit maisons, a ajouté le gouverneur Ngoy Kitangala.

Ce dernier a sollicité quarante-huit heures pour revenir défendre le budget de sa province devant cet organe délibérant. ACP/Kayu/Wet