Le conflit qui secoue le territoire de Pweto est un mouvement migratoire, selon le coordonnateur général de HDH

Lubumbashi, 15 Oct. 2017 (ACP).- Le coordonnateur général de l’ONG, Humanisme et droits humains (HDH), Me King Mushilanama, a, au cours d’une interview accordée le weekend à l’ACP à Lubumbashi, déclaré que le conflit qui secoue actuellement le territoire de Pweto dans la province du Haut-Katanga est lié au mouvement migratoire dans les territoires de Nyunzu, Kabalo, Manono depuis 2013 qui oppose les pygmées et bantous au Tanganyika.

Les twa appelés pygmées qui n’ont pas été acceptés par les populations de ces territoire se sont retrouvés à Pweto plus particulièrement au niveau du triangle à cheval entre les territoires de Pweto, Moba et Mitwaba, a-t-il précisé.

Le coordonnateur général de HDH a indiqué que le dernier conflit qui a fait l’objet d’une mission urgente de l’autorité provinciale du Haut-Katanga a entrainé un déplacement massif de populations vers les villages voisins et l’incendie de plusieurs maisons.

Nécessité de convoquer une table ronde

Me King Mushianama, a en outre souligné l’impérative nécessité de convoquer une table ronde à Pweto réunissant les acteurs de la société civile, les experts de droit de l’homme œuvrant dans le domaine de la sécurité et la prévention de conflits, les autorités politico-administratives, l’armée, la police, les twa pour trouver des solutions adéquates en vue de la restauration de la paix et de l’autorité de l’Etat dans cette partie de la province du Haut-Katanga.

Cette table ronde, a-t-il ajouté, devra se pencher sur l’effectif militaire et de la PNC et le renforcement de leur capacité opérationnelle et logistique, le renforcement de la sensibilisation de médiateurs tels que l’église catholique afin de parvenir à la résolution dudit conflit.

HDH est une ONG des droits de l’homme créée le 01 novembre 2005 avec comme objectif la promotion et la protection des droits humains à travers l’accompagnement juridique, l’accès à la justice.

Cette ONG exécute plusieurs programmes tels que la protection et l’observation de manifestation publiques, d’éducation civique à partir de laquelle elle forme les gens sur la citoyenneté électorale, la culture fiscale, la pacification de conflits, les droits de l’homme. ACP/Kayu/May