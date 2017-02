Congo-RDC aux éliminatoires du 5ème CHAN

Kinshasa, 05 févr. 2017 (ACP) – La RDC, tenante du titre, a hérité du Congo aux éliminatoires de la 5ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) au terme du tirage au sort effectué vendredi à Libreville au Gabon par la Confédération africaine de football (CAF).

La RDC se déplacera à Brazzaville le 11,12 ou 13 août prochain pour le match aller, avant de recevoir son homologue congolais le 18,19 ou 20 du même mois à Kinshasa pour le match retour pour le compte de la zone Centre qui a un quota de 3 qualifiés.

Le Kenya abritera en 2018 le tour final de cette compétition réservée aux joueurs évoluant au pays. Chaque zone géographique a obtenu un quota de places qualificatives pour la phase finale : 2 pour le Nord, 5 pour l’Ouest, 3 pour le Centre, 2 pour le Centre-Est et 3 pour le Sud.

49 sélections s’élanceront sur la ligne de départ. Seuls le Cap Vert, la Centrafrique, l’Erythrée, le Tchad et la Tunisie ont renoncé à participer à ces qualifications. Ci-après les affiches des éliminatoires : Zone Nord : (2 qualifiés) : Egypte – Maroc, Algérie – Libye (aller : 11,12 ou13 août 2017, retour : 18,19 ou20 août 2017) ; Zone Ouest A (2 qualifiés) : 1er tour : Sierra Leone – Sénégal, Guinée Bissau – Guinée, Liberia – Mauritanie, Gambie – Mali (aller : 14,15 ou16 juillet 2017, retour : 1, 22 ou 23 juillet 2017) ; 2ème tour : Vq. Sierra Leone – Sénégal // vq. Guinée Bissau – Guinée, Vq. Liberia – Mauritanie // vq. Gambie – Mali (aller 11, 12 ou 13 août 2017, retour 18, 19 ou 20 août 2017) ; Zone Ouest B (3 qualifiés) : 1er tour : Togo – Bénin (aller 14, 15 ou 16 juillet 2017, retour 21, 22 ou 23 juillet 2017) ; 2ème tour : Vq. Togo – Bénin // Nigéria, Niger – Côte d’Ivoire, Burkina Faso – Ghana (aller 11, 12 ou 13 août 2017, retour 18, 19 ou 20 août 2017) ; Zone Centre (3 qualifiés) : Guinée Equatoriale – Gabon, Congo – RD Congo, Sao Tomé et Principe – Cameroun (aller 11, 12 ou 13 août 2017, retour 18, 19 ou 20 août 2017) ; Zone Centre et Est (2 qualifiés) : 1er tour : Somalie – Soudan du Sud (aller 20, 21 ou 22 avril 2017, retour 28, 29 ou 30 avril 2017) ; 2ème tour : Somalie ou Soudan du Sud – Ouganda, Tanzanie – Rwanda, Djibouti – Ethiopie, Burundi – Soudan (aller 14, 15 ou 16 juillet 2017, retour 21, 22 ou 23 juillet 2017) ; 3ème tour : Vq. Somalie ou Soudan du Sud – Ouganda // vq. Tanzanie – Rwanda, Vq. Djibouti – Ethiopie // vq. Burundi – Soudan (aller 11, 12 ou 13 août 2017, retour 18, 19 ou 20 août 2017) ; Zone Sud (3 qualifiés) : 1er tour : Madagascar – Malawi, Maurice – Seychelles (aller 20, 21 22 avril 2017, retour : 28, 29 ou 30 avril 2017) ; 2ème tour : Madagascar ou Malawi – Mozambique, Maurice ou Seychelles – Angola, Comores – Lesotho, Namibie – Zimbabwe, Botswana – Afrique du Sud, Swaziland – Zambie (aller 14, 15 ou16 juillet 2017, retour 21, 22 ou 23 juillet 2017) ; 3ème tour : Vq. Madagascar ou Malawi – Mozambique // vq. Maurice ou Seychelles – Angola, Vq. Comores – Lesotho // vq. Namibie – Zimbabwe, Vq. Botswana – Afrique du Sud // vq. Swaziland – Zambie (aller 11, 12 ou 13 août 2017, retour 18, 19 ou 20 août 2017). ACP/ZNG/Kgd