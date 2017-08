Congo-RDC vendredi 11 août à Kintele, à Brazzaville, aux éliminatoires  du CHAN-Kenya 2018 football

Kinshasa, 04 août 2017 (ACP).- Le match aller entre le Congo-Brazzaville et la RD Congo aura lieu le vendredi 11 août 2017 à Kintele, dans la banlieue de Brazzaville, pour le compte du 3ème tour des éliminatoires du 5ème Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football, Zone Centrale.

Les Léopards de la RDC devront négocier leur visa pour Kenya 2018 à cette occasion, avant la réception des Diables Rouges du Congo le samedi 19 août au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match retour.

Les fauves congolais sont en stage à Rabat, au Maroc, où ils ont eu à livrer deux matches amicaux contre le Burkina Faso (1-0) et le Maroc (1-3).

Six nouveaux Léopards à Rabat

Six nouveaux internationaux restés au pays ont rejoint leurs coéquipiers le jeudi 3 août à Rabat, à savoir les gardiens de but Matampi Vumi Ley et Jackson Lunanga des U-20, le défenseur latéral droit Issama Mpeko Djo, les milieux offensifs Mozeviko Veko et Mande Lusiela ainsi que l’attaquant Déo Kanda a-Mukok.

Deux gros absents, en définitive de la Sélection de «25» publiée en conférence de presse un certain mardi 18 juillet 2017 au siège de la FECOFA, Trésor Mputu Mabi (TP Mazembe) et Muzungu Lokombe Chadrack manquent à l’appel.

L’effectif de Mwinyi Zahera, le nouveau sélectionneur des Léopards-CHAN affiche désormais 24 joueurs dont la délégation quittera Rabat le lundi 7 août prochain pour se rendre à Brazzaville. Les échos du stage indiquent que le dernier match amical contre l’US Tanger, club du championnat du Maroc de D1, vendredi 4 août au CNF Maâmoura de la Fédération royale marocaine de football servira au staff technique pour mettre en place l’équipe type qui affrontera le Congo-Brazzaville.

Les 24 joueurs présents au Maroc sont : Gardiens : 1. Matampi Vumi Ley (TP Mazembe), 2. Mabula Kinkela Dilma (DC Motema Pembe), 3. Kalambay Katembwe Auguy (SM Sanga Balende), 4. Lunanga Jackson (Léopards U-20) ; défenseurs : 5. Bompunga Botuli Padoue (AS V. Club), 6. Kayembe Ndotoni Christian (DC Motema Pembe), 7. Bangala Litombo Yannick (AS V. Club), 8. Mundeko Zatu Kevin (TP Mazembe), 9. Issama Mpeko Djo (TP Mazembe), 10. Amale Mukoko Dieumerci (DC Motema Pembe), 11. Ngonda Muzinga Glody (AS V. Club), 12. Ngimbi Mampangu Christian (FC Renaissance du Congo), 13. Djuma Shabani Wadol (FC Renaissance du Congo); médiateurs: 14. Mika Miche-Miche (TP Mazembe), 15. Gikanji Doxa-Doxa (DC Motema Pembe), 16. Munganga Omba Nelson (AS V. Club), 17. Mozeviko Veko Joël (CS Don Bosco), 18. Mande Lusiela (SM Sanga Balende) ; attaquants : 19. Ben Malango (TP Mazembe), 20. Makusu Mundele Jean-Marc (DC Motema Pembe), 21. Vini Bongonga (DC Motema Pembe), 22. Kazadi Kasengu (DC Motema Pembe), Meschak Elia (TP Mazembe), Kanda a-Mukok Déo (TP Mazembe). ACP/FNG/Wet/KJI