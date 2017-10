Congo/Brazzaville : le Président Sassou N’Guesso à la tête de la CIRGL pour un mandat axé sur la quête de la paix

Kinshasa, 21 Oct. 2017 (ACP).- Le nouveau président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), le Congolais, Denis Sassou N’Guesso, a donné l’assurance, mercredi à Brazzaville, d’inscrire son mandat dans la quête du «retour de la paix dans la zone», soulignant à ce propos que «le temps de la paix, de la concorde et de la fraternité renouvelées est venu», a rapporté samedi l’APA. «Tous les chantiers pour la paix dans la région des Grands lacs nous recommandent de fédérer nos énergies et de progresser toujours ensemble, de manière solidaire et résolu», a déclaré le chef de l’Etat congolais dans son discours de clôture des travaux du 7ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Conférence internationale sur la Région des Grands lacs (CIRGL). «Durant mon mandat à la tête de la Conférence, a-t-il ajouté, j’envisage à créer les conditions nécessaires de dialogue pour donner une nouvelle impulsion au retour de la paix dans la zone».

Le Président N’Guesso a ajouté : «voici venu le temps de la paix, de la concorde et de la fraternité renouvelées. N’avons-nous pas déjà trop souffert devant la multiplication des colonnes interminables d’hommes, de femmes et d’enfants sur le chemin de l’errance et de l’incertitude à la recherche de la paix ?».

Préconisant «une démarche de cœur et de raison pour que cesse le caractère récurrent des tensions et des violences dans les Grands Lacs», il a insisté sur la communauté de destin entre les pays membres de la CIRGL. «Frères et sœurs nous le sommes et le resterons toujours, y compris au-delà de nos égoïsmes nationaux qu’il nous faut désormais surmonter», a dit Sassou N’Guesso qui a profité de l’occasion pour rendre un «vibrant appel à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux» qui accompagnent de manière soutenue l’organisation. ACP/BSG/JGD