La Congolaise prise en compte dans le bilan d’un programme des médias

Kinshasa , 12 Nov. 2017 ( ACP ).- Le Programme de développement du secteur des médias (PDSM), arrivé à terme, après sept ans d’exécution en RDC, a atteint plusieurs résultats dont la réalisation de l’étude sur les freins à la participation politique des Congolaises, notamment en période électorale, a indiqué samedi le Directeur Pays de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Christophe Tocco, au cours de la cérémonie de clôture de ce projet à Kinshasa.

Financé par l’USAID à hauteur de 20 millions USD et mis en œuvre par INTERNEWS, en collaboration avec la fondation Hirondelle, dans 14 provinces du pays, ce projet a produit également un recueil des cas de bonnes et mauvaises pratiques dans la participation politique des femmes congolaises et un répertoire des femmes ressources de la RDC, à l’usage des médias, sous la supervision de l’Union congolaise de femmes des médias (UCOFEM).

Parmi d’autres réalisations figurent la création de deux centres de ressources pour les medias bien équipés en matériels à Kinshasa et à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, l’appui en équipements à 76 radios communautaires, le renforcement des capacités des professionnels de médias et la production de 5.011 reportages, a relevé M. Tocco.

Appel de l’USAID au gouvernement à soutenir les médias

Le Directeur Pays de l’USAID a lancé un appel au gouvernement congolais et aux partenaires au développement d’aider les médias œuvrant en RDC à être un socle de la démocratie et à devenir réellement le 4ème pouvoir jouant pleinement son rôle dans la société.

Selon M. Tocco, le travail que font les journalistes aide la population à mettre en lumière l’action politique des gouvernants sur la gestion de l’État et permet à ces derniers de s’améliorer dans la conduite des affaires publiques, à travers des critiques libres et démocratiques faits avec objectivité.

L’ambassadeur de la Suisse en RDC, Siri Walt, a fait remarquer que la clôture de ce projet intervient au bon moment de l’histoire de la RDC où la Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de publier son calendrier électoral.

« Il est primordial que les médias jouissent de la liberté de la presse dans l’accomplissement de leur mission, celle d’informer les Congolais et Congolaises sur les enjeux politiques de l’heure et de leur donner les moyens de se forger des opinions fondées sur les futurs candidats aux élections », a dit le diplomatique suisse.

La Suisse encourage le gouvernement congolais à promouvoir la réforme du cadre juridique relatif aux médias et d’asseoir la liberté de la presse dans la législation congolaise et d’adopter des lois sur l’accès à l’information, la liberté de la presse et la dépénalisation des délits de la presse, a rappelé M. Siri Walt. ACP/Bsg/May