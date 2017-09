Congrès du RDR : Les participants rendent hommage à Alassane Ouattara

Kinshasa, 10 Sept. 2017 (ACP).- Le Secrétaire Général par intérim, Amadou Soumahoro, a rendu un hommage appuyé au Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir restauré la paix, relancé l’économie, contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations, à l’ouverture du 3 ème Congrès du RDR, rapporte l’AIP.

« Grâce à Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire vit dans la paix et la sécurité depuis son accession au pouvoir. Il y a une relance de l’économie et une réelle amélioration des conditions de vie des populations grâce aux nombreuses infrastructures socio-économiques », a-t-il déclaré. Et d’ajouter que le leadership du Président ivoirien a permis au pays de se repositionner « dans le concert des nations « . ACP/FNG/Wet