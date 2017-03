 Les connaissances acquises en RDC sur la gestion d’Ebola en  application  dans huit pays  ouest africains

Kinshasa, 14 mars 2017 (ACP).- Les délégués de huit pays de l’Ouest d’Afrique francophone participants à la formation internationale sur la gestion de la maladie à virus Ébola (MVE) en Rdc se sont engagés à mettre à profit dans leurs pays respectifs et partout où besoin sera, les connaissances et les expériences sur la gestion de cette maladie, acquises en RDc.

Pour ces participants, dont quarante-six professionnels de la santé, toutes catégories confondues, cette formation les a suffisamment armés pour une riposte à la MVE.

« Nous osons croire que cette formation contribuera à libérer effectivement nos pays du poids excessif des maladies infectieuses transmissibles, et particulièrement du poids exagéré de la mortalité due à la MVE que vous avez ciblée tout au long de vos travaux », a préconisé le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga à la cérémonie de clôture de cet atelier, au cours de laquelle il a procédé à la remise de certificats aux participants. Il leur a recommandé de transmettre aux ministres de la santé publique de leurs pays qui leur ont permis de participer à ces assises, ses remerciements et ses sentiments réciproques de franche collaboration.

Pour le coordonnateur de cette formation, le Dr Benoît Kebela, il appartient aux experts de chaque pays invité d’adapter la gestion de la MVE au contexte de chaque pays. La réussite de la gestion d’une épidémie d’Ébola repose sur le leadership du gouvernement à travers la coordination au niveau national et de terrain avec une forte implication de la communauté, car a-t-il dit, Ebola est une maladie socioculturelle parce que les facteurs d’explosion font partie de la culture africaine, notamment la consommation de la viande de brousse, l’assistance au malade et les rites mortuaires.

Le représentant résident de l’agence japonaise de coopération internationale (JICA), Toshimichi Aoki, a souligné que la pertinence et la qualité du contenu de cette formation, des échanges d’expériences, et surtout les exercices intégrateurs, les visites de terrain ainsi que la simulation au site de l’hôpital général de référence de Kinkole, ont permis à tous les participants de se mette en situation de terrain, telle que vécue dans la réalité, de capitaliser les leçons apprises, les nouvelles connaissances et les bonnes pratiques dans la gestion de l’épidémie de la MVE.

« La JICA compte continuer à servir de pont entre les différentes équipes pour faire avancer la lutte dans le sens d’un ‘ monde sans’ », notamment dans la manière qu’une Afrique « sans épidémie d’Ébola » soit perçue non comme un mythe, mais comme une réalité », a conclu M. Toshimichi Aoki.

Organisée du 06 au 14 mars 2017 à l’intention de huit pays de l’ouest de l’Afrique francophone, notamment du Benin, de Burkina-Faso, du Togo, du Sénégal, de la Côte d’ivoire, de la Guinée Conakry, du Mali, cette formation visait à contribuer au renforcement des capacités des prestataires multidisciplinaires de lutte contre la maladie à virus Ebola en Afrique. Elle est la quatrième du genre à être organisée par la RDC. ACP/FNG/Kayu/Wet