Conscientisation des jeunes sur l’auto prise en charge et l’entrepreneuriat

Goma, 1er Janvier 2017 (ACP).-Le coordonnateur de l’espace de recherche pour économiste (E.RE asbl) Wassy Musorongi a procédé au camp universitaire du Lac de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, à l’animation de la conférence débat de conscientisation estudiantine sur l’automatisation et l’entrepreneuriat privé des jeunes.

Il a indiqué que cette conférence tenue sous le thème « l’entrepreneuriat privé un facteur favorisant la liberté » avait pour objectif de permettre aux étudiants de réfléchir dans le sens de contribuer à leur évolution par leurs propres initiatives. Cette manière de réfléchir est aussi celle d’amener certains jeunes à faire une bonne gestion des biens publics une fois engagés dans l’administration publique.

M.Jacques Cornelius Matita, expert en Management et Entrepreneuriat des jeunes, a rappelé aux étudiants que la RDC compte plus de la moitié de population au chômage avec une prédominance de la jeunesse et malgré le rythme économique du pays, il est toujours difficile que le Gouvernement trouve un emploi pour chaque chômeur. C’est pourquoi il a mis les jeunes au parfait de la nouvelle procédure pour la création d’une entreprise en RDC, simplifiée aujourd’hui en quinze jours. A cette même occasion, 7 jeunes entrepreneurs ont présenté leurs business plan et les plans financiers des projets d’entreprenariat avec un budget réduit, dont celui de la lutte contre le réchauffement climatique et la nuisance des groupes électroniques communément appelé « Kigroupé », conçu par les jeunes entrepreneurs Gabriel Bitakuya Kashugushugu qui a proposé la mise en place d’un système solaires dans les quartiers de la vile.