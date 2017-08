Le Conseil ‘’paix et sécurité’’ de l’UA préoccupé par la persistance des violences et de l’insécurité en RDC

Kinshasa,31 aout 2017(ACP).-Le Conseil ‘’Paix et Sécurité’’ de l’Union africaine(UA), en sa 712 ème réunion tenue le 23 aout dernier, à Addis Abeba, a exprimé sa préoccupation face à la persistance des violences et de l’insécurité au centre et dans l’est du pays, ainsi que dans les provinces du Kasaï, y compris les évasions des prisonniers qui renforcent l’insécurité dans les centres urbains, notamment à Kinshasa, indique un communiqué de presse de cette organisation sous régionale parvenu, jeudi, à l’ACP.

Selon la source, le Conseil demande aux autorités de la RDC de poursuivre la collaboration avec les experts internationaux chargés des enquêtes sur les graves violations des droits de l’homme et assassinats dans le Kasai. Il souhaite également que les auteurs de ces violences soient traduits devant les juridictions de jugement et exhorte le gouvernement de la RDC à privilégier une approche négociée avec l’ensemble des acteurs concernés dans la recherche d’une solution durable à la crise au Kasaï.

Un sommet régional des garants de l’accord cadre pour la paix, la sécurité en RDC

Le conseil s’est félicite de l’annonce faite par la Commission de l’UA relative à la tenue, en RDC, le 19 octobre 2017, d’un sommet régional des garants de l’accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, signé à Addis-Abeba, le 24 février 2013.

A cet égard, il a lancé un appel à la communauté internationale en vue d’apporter une assistance à la relocalisation dans un pays tiers des éléments de l’ex-M23 en cantonnement.

Préoccupation du conseil face à l’aggravation de la situation humanitaire en RDC

Le Conseil a exprimé sa préoccupation face à l’aggravation de la situation humanitaire dans plusieurs zones du territoire congolais et lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle apporte le soutien nécessaire afin de répondre aux besoins des millions de personnes déplacées et de refugies.

Il se félicite de l’excellence du partenariat qui existe entre les Nations Unies et l’UA dans le règlement de la crise en RDC et encourage la poursuite de la coopération entre des Forces de la MONUSCO et les Forces armées de la RDC (FARDC) en vue de relever efficacement les défis sécuritaires en RDC.

Attachement à la mise en œuvre intégrale de l’accord politique du 31 décembre 2016.

Le conseil a réaffirmé son attachement à la mise en œuvre intégrale de l’accord politique du 31 décembre 2016. A cet égard, le conseil a pris note de la nomination le 7 avril 2017,de M. Bruno Tshibala, en qualité de Premier ministre du gouvernement d’Union nationale, et de la désignation, le 22 juillet 2017, de M. Joseph Olenghankoy, comme Président du Conseil national de suivi de l’accord(CNSA), en ce qu’elles parachèvent la mise en place du cadre institutionnel de la transition politique tel que prévu par l’accord du 31 décembre 2016.

Dans cette perspective, le Conseil a lancé un appel à tous les acteurs politiques et sociaux en RDC afin de conforter ce processus institutionnel pour assurer une transition fructueuse, ainsi que l’établissement de conditions favorables à l’organisation pour la conduite d’élections libres, transparentes et crédibles.

Félicitation au gouvernement pour la mise en œuvre l’accord du 31 décembre 2016

Le conseil a félicité le gouvernement congolais pour ses efforts visant a mettre en œuvre l’accord du 31 décembre 2016 et à maintenir un dialogue constant avec toutes les parties prenantes politiques et sociales en RDC afin de surmonter les divergences qui subsistent encore. A cet égard, le Conseil souligne que les décisions unilatérales d’imposer des sanctions contre les personnalités en RDC n’établiraient pas l’environnement propice à la résolution de la crise en RDC.

Le conseil a, par ailleurs, noté avec satisfaction les progrès accomplis par la Commission électorale nationale indépendante(CENI) dans l’enrôlement de près de 98 pour cent d’électeurs éligibles et salué le soutien logistique apporté par la Mission de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation du Congo dans la conduite de cette opération. ACP/FNG/Kayu/KGD