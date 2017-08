Le conseil ‘’paix et sécurité’’ de l’UA salue les efforts déployés par les organisations régionales en RDC

Kinshasa, 31 août 2017 (ACP).-Le conseil ‘’paix et sécurité’’ a salué les efforts déployés par les organisations régionales, en particulier la SADC, pour avoir désamorcé les tensions en RDC pour promouvoir un dialogue inclusif en vue de la mise en œuvre de l’accord politique du 31 décembre 2016, rapporte un communiqué de l’Organisation panafricaine remis jeudi à l’ACP.

Cet organe de l’Union africaine se félicite, en outre, des décisions du 37ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC, tenu du 19 au 20 août 2017, à Pretoria, en Afrique du Sud, sur la situation en RDC, telle que décrite aux paragraphes 23 a 28 de son communiqu2, qui fait état d’un certain nombre de défis qui ont rendu difficile l’organisation des élections en décembre 2017.

Le conseil demande instamment à toutes les parties prenantes à s’abstenir de mesures susceptibles de porter atteinte à la stabilité politique et sécuritaires.

Il a aussi approuvé la nomination d’un envoyé spécial en RDC et félicité le Président Joseph Kabila, le gouvernement e la RDC et d’autres parties prenantes pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de l’accord du 31 décembres 2016 et condamné les ingérences extracontinentales dans les affaires des Etats membres de l’UA, particulièrement les sanctions cibles contre les personnalités congolaises par des organisations et des pays non africains.

Une mission d’évaluation pré-électorale en RDC

Le conseil a demandé au Président de la Commission de prendre les mesures nécessaires afin de dépêcher dans les meilleurs délais, une mission d’évaluation pré-électorale et de la situation sécuritaire en RDC, avec la participation des représentants d’organisations sous-régionales dont la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs(CIRGL), la SADC et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale(CEEAC). A cet effet, le Conseil souligne la nécessité d’un renforcement du rôle politique de l’UA dans la recherche d’une solution à la crise en RDC et demande ainsi au Président de la Commission de renforcer les ressources humaines requises au bureau de liaison de l’UA en RDC.

Lors de cette rencontre, le Conseil a adopté la décision qui observera la situation en RDC et pris note des communications faites par l’ambassadeur Smail Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité, ainsi que par le représentant spécial du président de la Commission de l’UA et chef de liaison de l’UA en RDC, l’ambassadeur Abdou Abarry, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général près la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), Mamadou Diallo, sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire et le processus électoral en RDC. ACP/FNG/Kayu/KGD