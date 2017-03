Le Conseil du PNPS adopte un budget quinquennal de 637 millions USD

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- Le Conseil du Programme National d’appui à la Protection Sociale (PNPS) présidé mercredi à Kinshasa, par le ministre d’Etat en charge du Travail, Emploi et Prévoyance social, Lambert Matuku Memas a adopté le budget quinquennal de cette structure qui s’élève à 637 (Six cent trente sept) millions USD dont 58 millions pour l’exercice 2017.

Ce budget va permettre la mise en ouvre de différentes actions dans quatre grandes lignes. Le premier axe consacre l’octroi des soins de santé de qualité et de proximité aux personnes dans le besoin tandis que le second consiste à faire bénéficier aux enfants et aux femmes enceintes de l’aide suffisante.

Grâce à ce volet, des cantines solaires seront créées pour nourrir les élèves, des postes de santé ouverts dans les écoles primaires afin d’accorder les premiers soins aux bénéficiaires. Ajouter à cela à cela, la gratuité de l’enseignement aux enfants issus des familles démunies. Le troisième volet consiste à accorder un revenu minimum aux personnes n’ayant pas de formation soutenue notamment les enfants de la rue qui seront initiés à un métier et le dernier, l’aide aux personnes de troisième âge en situation de précarité.

Pour le ministre, ce budget répond aux inquiétudes et insuffisances relevées dans le social des Congolais. Il est également destiné à la réforme de la sécurité sociale et pour l’amélioration de la gouvernance.

La protection sociale est un ensemble des politiques et programmes visant à réduire la vulnérabilité aux risques, et à améliorer la vulnérabilité aux risques et à répondre aux chocs ou à faire face aux interruptions et pertes de revenus qui mettent les personnes dans des situations de pauvreté et de précarité.

Le Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSRP) considère la protection sociale comme faisant partie intégrante des services sociaux de base et du développement du capital humain et comme moyen important pour endiguer la pauvreté.

Le Directeur du PNPS, Joseph Mamzambi a réaffirmé la détermination de cette structure à mener jusqu’à terme les actions inscrites pour ce budget.

Le Conseil du PNPS est composé des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers provenant des organisations internationales et des agences de développement ainsi que des experts. ACP/Kayu/Wet