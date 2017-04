Lubumbashi, 21 Avril 2017 (ACP).- Le conseil urbain de sécurité dénonce la résurgence de la criminalité qui prend les allures inquiétantes et fait que l’état d’esprit de la population n’est pas au beau fixe, avec notamment la pratique de la « justice population » qui se transforme en règlement de compte et de la présence remarquable des enfants de la rue.

C’est ce qui ressort de la réunion du conseil urbain de sécurité que le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a présidée jeudi à l’hôtel de ville à l’intention des responsables des services de ce secteur. A ce propos, le conseil urbain de sécurité a préconisé une rencontre à grande échelle avec tous les services de sécurité et les cadres de base afin de trouver de solutions appropriées.

Quant à la pratique de la « Justice populaire », il a été recommandé aux bourgmestres et services de sécurité de s’impliquer dans la protection et la sécurisation de personnes et de leurs biens et à la population de dénoncer les présumés criminels auprès des autorités compétentes.

S’agissant de la recrudescence des enfants de la rue, le conseil urbain a invité les parents à faire preuve de responsabilité et que les parents qui vont faillir dans leurs devoirs seront poursuivis en justice. En fin, le conseil urbain de sécurité a mis à la disposition de la population le numéro d’appel d’urgence 0817107375 pour solliciter les ’interventions rapide en cas d’agression. ACP/FNG/Kayu/KGD