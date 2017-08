Le Conseiller technique principal du PACEC/PNUD salue le score réalisé par la CENI dans le fichier électoral

Kinshasa, 26 Août 2017 (ACP).- Le Conseiller technique principal du projet d’appui au cycle électoral au Congo (PACEC/PNUD), Alain Ayadokoun a salué vendredi à Kinshasa, le score réalisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au fichier électoral, en inscrivant 40 millions des personnes, indique un communiqué de la CENI parvenu samedi. «Peu de personnes avaient cru que la Révision du Fichier Electoral aurait un tel succès sanctionné par plus de 40 millions d’électeurs déjà inscrits», a dit M. Ayadokoun

Le Conseiller technique principal du PACEC/PNUD qui a quitté la République Démocratique du Congo le même jour pour son pays le Bénin, a indiqué qu’il faut travailler en RD Congo pour apprendre à aimer ce pays assisté par son organisation depuis 2005 au Katanga et 2008 au Sud Kivu, ajoutant que la CENI a intérêt à célébrer en interne cette immense victoire accomplie malgré les multiples défis.

Alain Ayadokoun a affirmé que «les prochaines élections seront celles des Congolais au profit des Congolais», invitant ce peuple à œuvrer dans l’unité pour la réussite des prochains scrutins, étant donné que l’attention portée par la communauté internationale à la RD Congo est un signe d’intérêt manifeste. «Face aux critiques et autres éléments de crise qui vont survenir, partout où je suis passé en Afrique au lendemain des élections, des Commissions électorales ont toujours été critiquées. Je vous recommande fortement de tenir le cap dans un sens d’un travail professionnel, honnête et juste», a exhorté M. Ayadokoun à la CENI. «Personne ne gagnerait si le processus électoral en RD Congo comme dans bon nombre des pays africains se soldait par un échec», a-t-il conclu.

Pour sa part, le Président de la CENI, Corneille Nangaa, Alain Ayadokoun est devenu un ami et un frère sur qui compter au-delà d’un travail d’assistance technique et de grande qualité qu’il a conduit dans un chemin empreint de respect et de franche collaboration. ACP/Kayu