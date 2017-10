Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- La consommation des aliments cuits à la micro-onde est nocive pour la santé du fait que la chaleur de la micro-onde détruit une majorité des composants nutritionnels des aliments laissant les consommateurs dans un état de suralimentation avec malnutrition, indique la revue «santé magazine».

Cette source précise que les aliments cuits aux micro-ondes contiennent plus des calories et pas suffisamment des nutriments, exposant ainsi les consommateurs au diabète, aux cancers, aux maladies cardiaques, à la dépression, à l’insuffisance rénale, aux troubles du foie et autres.

Ces maladies sont toutes causées par la combinaison de la malnutrition et l’exposition à des produits chimiques toxiques (plus d’autres facteurs comme le traumatisme émotionnels, le manque d’exercice physique).

Cuire aux micro-ondes est techniquement une forme d’irradiation de la nourriture qui est chauffée dans un mécanisme produisant la chaleur qui cause des dommages internes aux structures moléculaires délicates des vitamines et des phytonutriments.

Le document recommande d’utiliser probablement un simple mini four ou une plaque chauffante pour la cuisson des aliments. Cette méthode préviendrait les maladies sans supprimer ou modifier leurs valeurs nutritionnelles. ACP/YWM/Kayu/JGD