La constipation est fréquente chez les femmes enceintes, selon un médecin

Kinshasa, 28 septembre 2017 (ACP).-La constipation est fréquente chez les femmes enceintes, a fait remarquer jeudi à Kinshasa le Dr Julien Batusiabwa, généraliste à l’hopital général de Kintambo, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon ce médecin, il faut que ce que l’on a mangé progresse naturellement jusqu’à l’anus. Par conséquent, si à un endroit, le passage est un peu gênant ou si le virage est très fort, cela va ralentir le transit jusqu’à provoquer la constipation.

Chez la femme enceinte, la constipation survient suite à la position du bébé qui s’appuie sur les intestins, ralentissant ainsi le passage des matières à ce niveau où les matières s’accumuleront petit à petit. Des médicaments susceptibles de ramollir les matières existent pour permettre à la patiente de franchir les virages crées artificiellement par le bébé, a déclaré le médecin.

Le Dr Batusiabwa a recommandé à toute femme enceinte constipée de suivre un régime alimentaire équilibré avec plus des fruits et légumes, de prendre beaucoup d’eau en guise des mesures préventives et de consulter un médecin pour eviter toute anomalie. ACP/Kayu/KGD