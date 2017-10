La construction de cité de David au Katanga expliquée au ministre de la Coopération au développement

Kinshasa, 26 octobre 2017 (ACP).- le ministre de la coopération au développement, John Kwet Mwan Kwet a échangé jeudi avec une délégation des investisseurs associés conduite par Andrew Sawka, Managing Director Africa, venu lui faire part d’un projet de construction de la cité de David au Katanga située sur la route de Likasi à 39 Kilomètre de la ville de Lubumbashi.

M .Andraw Sawka qui répondait aux préoccupations de la presse à l’issue de l’audience a indiqué que ce projet de construction de la cité de David au Katanga, va s’étendre sur une superficie de 9 mille hectares en vue de construire 10 mille maisons de différentes catégories et de différentes fourches, constituant la première phase du projet.

Parmi ces maisons, ils ont prévu de construire des villas qui recouvrent 25 %, des maisons économiques pour 50% et les maisons moyennes et les entrechats. M .Andraw Sawka a laissé entendre qu’ils sont entrain de programmer à construire une cité moderne pour une ville moderne ayant toutes les facilités, des hôpitaux, des écoles, les alimentations d’eau, et l’électricité, le cinéma, et tout ce qui peut accompagner une ville moderne. Pour sa part le ministre Jhon Kwet a encouragé les investisseurs tout en les rassurant de l’appui du gouvernement pour la matérialisation du projet. ACP/Kayu/KGD